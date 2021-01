Få det bedre efter en dårlig nattesøvn

GØR DETTE



1. Find lyset.

Bogstaveligt talt. "Sollys kan hjælpe dig med at føle dig mere i live i løbet af dagen, fordi det er med til at stabilisere din døgnrytme og gøre dig mere opmærksom", siger Martin. Så snart du vågner, skal du trække gardinerne fra for at få mere lys ind. Hvis du kan, så arbejd ved et vindue, eller prøv at spise frokost eller gå en hurtig tur udenfor. (PS. Selvom det er gråt udenfor, så kan det naturlige lys stadig hjælpe, siger Martin).



2. Tænk som en atlet.

Alle de ting, du prioriterer for at sikre dig en god træningssession, er ekstra vigtige nu, da de understøtter din krops mange funktioner, når den er ved at være kørt træt. "Få væske nok, og spis godt, for hvis du ikke får nok vand eller nærende mad, bliver du endnu mere udmattet", siger Martin. Tag en slurk vand, selvom du ikke er tørstig, og vælg magre proteiner, fuldkorn og fiberrige grøntsager, når du spiser, selvom du synes, at du har lyst til noget fedtet.



Og spring ikke din træning over, bare fordi du er træt, hvis du kan lade være. En omgang træning om morgenen eller eftermiddagen kan forstærke din opmærksomhed efter en dårlig nattesøvn. Og det kan hjælpe dig til at sove bedre ved at hæve din kropstemperatur (og det gør dig træt ved sengetid, når den falder senere på dagen). Før du kaster dig ud i en hård træning, så varm op i 10 minutter for at få gang i blodomløbet. Hvis du ikke føler dig motiveret til at fortsætte – eller hvis du føler dig omtåget eller ukoordineret – så stop, siger hun. "Det er ikke værd at risikere skader, så genoptag din rutine dagen efter".





3. Gør dig klar til at sove.

Skab en aftenrutine, der gør dig veltilpas og rolig, så du let kan blive klar til at sove. "Undgå at tænke på arbejde, lav yoga, læs en bog, dyrk sex", siger Brundidge. "Hvad som helst, der kan få sindet til at slappe af, er en del af en god søvnhygiejne". Det handler ikke om, hvor godt du børster dine tænder, "søvnhygiejne" er et udbredt udtryk, som eksperter bruger til at beskrive sunde vaner og omgivelser, der fremmer konsekvent god søvn.