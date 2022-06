Hvilke sko er de bedste Nike-basketballsko?

Før du vælger en sko, kan det betale sig at gøre sig bekendt med de forskellige essentielle dele, der udgør en basketballsko. Der er tre hovedkomponenter i en basketballsko, du skal holde godt øje med, samtidig med at du er opmærksom på din krop, position og spillestil.



Overdel

Overdelen på en basketballsko kan hjælpe med at give støtte til anklen, især når det drejer sig om bevægelser i mange retninger og hurtige retningsskift. Den kan også hjælpe med at give stødabsorbering. Overdelen kommer i tre niveauer: high top, low top og mid top (eller mid cut).

High tops giver maksimal støtte og stabilitet til anklen, men det er også den tungeste af de tre stilarter for overdelen. Spillere der har tendens til at få skader i anklen, vil sætte pris på den høje krave og polstring. Større og mere aggressive spillere, som center og power forward, vil nok vælge en high top, der giver maksimal komfort. Dem, der foretrækker klassisk b-ball-stil, vil nok hælde til klassiske high top sneakers som Nike Air Force eller Converse Chuck Taylor.

Low tops giver mindst støtte til anklen, men giver dig mulighed for maksimal smidighed og fart. Low tops er lette og fleksible, perfekte til guards og small forwards. Vælg fra en bred vifte af Air Jordans, hvis du kigger efter en sko, der kan hjælpe dig med at blive flyvende.

Mid cuts eller mid tops er gode til all around spillere, fordi de ofte tilbyder en gylden middelvej mellem high top og low top. Mid tops er mere fleksible end high tops, fordi deres overdel sidder lige ved basen af anklen, hvilket giver bedre mobilitet i ledene, så du føler din fod er smidig, men stadig holdt på plads. De er også lettere i vægt end en high top, men stadig en smule tungere end en low top.

Ifølge American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM) bruger 68 procent af NBA-spillere en high top-sko, 15 procent bruger en mid top-sko, og 10 procent bruger en low top-basketballsko til almindeligt spil. AAPSM anbefaler, at en spiller vælger sko ud fra, hvilken der har den bedste pasform.



Lukkesystemet er en anden vigtig del af overdelen. Snørebånd er det mest almindelige, men man kan også finde kombinationssystemer, der giver mere sikkerhed. For eksempel har nogle Nike Zoom Freak-modeller en formstøbt burrebåndslukning, der omslutter den nederste del af snørebåndene, så den reducerer fodens bevægelser indeni skoen.



Mellemsål

Mellemsålen i en basketballsko er placeret i midten af skoen og giver stødabsorbering og komfort, hvilket hjælper med at reducere træthed og stress i kroppen. Du vil gerne have, at mellemsålen er fleksibel, men samtidig robust nok til at absorbere stød, mens du spiller. Du vil måske kigge efter udskæringer i skummet, der hjælper med at reducere vægt, og giver optimal responsivitet. Detaljer på den udvendige del af skoen kan være nyttige, som fx et eksternt stykke af let, slidstærkt TPU på ydersiden af mellemsålen på Nike Zoom Freak. Den hjælper med at holde din fod stabil over fodsengen, når du laver hurtige retningsskift fra side til side.



Ydersål

Ydersålen (på den yderste del af undersiden på skoen) hjælper med at give maksimalt greb i mange retninger samt balance. Undgå at glide når du ændrer kurs, drejer rundt eller hopper ved at finde flade og brede ydersåler med furer og riller i designet. Du vil også kunne finde detaljer på ydersålen på fx nogle Nike Kyrie-sneakers, der har gummi, der smyger sig langs indersiden af foden, så du har greb, mens du sætter af fra kanterne.