I afsnit to af vores dokuserie HOME møder vi Alphonso Davies. Se, hvordan sporten var en vigtig faktor, da han skulle finde sin plads i verden. På sin rejse fra sit første hold i Edmonton i Canada og til verdensscenen genfortolker Alphonso etiketter og stigma, der påduttes folk, som kommer andre steder fra, og inspirerer den næste generation til at jagte deres ekstraordinære fremtid. "Du kan ikke sætte en etiket på en fremtid, der endnu ikke har fundet sted." –Alphonso Davies