Home: Vi finder vores plads gennem sport
"Flygtning. Migrant. Udlænding". Alle etiketter, der aldrig kommer til at definere os. I vores nye dokuserie "HOME" møder vi en masse atleter*, der er flyttet fra et sted til et andet, og fællesskaber i hele verden, der bruger sport til at hjælpe dem med at finde deres ståsted.
I afsnit to af vores dokuserie HOME møder vi Alphonso Davies. Se, hvordan sporten var en vigtig faktor, da han skulle finde sin plads i verden. På sin rejse fra sit første hold i Edmonton i Canada og til verdensscenen genfortolker Alphonso etiketter og stigma, der påduttes folk, som kommer andre steder fra, og inspirerer den næste generation til at jagte deres ekstraordinære fremtid. "Du kan ikke sætte en etiket på en fremtid, der endnu ikke har fundet sted." –Alphonso Davies