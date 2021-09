Sådan kommer du dig efter en skade ifølge træner Gjert Ingebrigtsen

Lad mig bare berolige dig, OUCH, for hvis der er noget, du ikke skal spekulere på, så er det, om du vil komme til skade igen. For det vil du helt sikkert. En skade i ny og næ er inkluderet gratis, når man dyrker en hvilken som helst sport.



Men hvis skaderne kommer igen og igen, som i dit tilfælde, så er det tid til at foretage en fejlsøgning. Den normale forklaring på, at man kommer til skade anden gang er, at man ikke var kommet sig helt over den første.



Lige nu har du kun ét mål: at blive 100 procent skadesfri. Indtil du har nået det mål, skal alle andre mål lægges til side. Ingen personlige rekorder. Ingen løbekonkurrencer. Ingen spontane basketballkampe. Der findes ingen genveje, og man kan ikke snyde. For at du kan komme derhen, hvor du skal være, er du nødt til at ændre den måde, som du anskuer dine skader på.



Jeg træner tre af mine sønner i mellemdistanceløb. Min søn Jakob fik en alvorlig skade i december 2019 – et stressbrud i lænden – og genoptræningen var sat til at vare fire måneder. Så snart vi hørte det, sagde Jakob til mig: "Det er lige, hvad jeg har brug for til at teste min motivation."



Han så ikke skaden som et problem, men som en udfordring, som i sidste ende ville gøre ham stærkere. Og så flyttede han sit fokus fra konkurrence og hen på genoptræningen.



Jakob og jeg påbegyndte hans genoptræningsproces med mobilitets- og core-træning klokken 6 om morgenen dagen efter, han var blevet skadet. Der var ikke noget med at sidde på sofaen og glo på tv'et og have ondt af sig selv. Jo længere tid man gør det, jo sværere er det at komme tilbage. I vores familie træner vi to gange om dagen under normale omstændigheder. Når vi genoptræner efter alvorlige skader, træner vi tre gange om dagen. Ved at se genoptræningen som et fuldtidsjob, skaber vi en følelse af, at man udretter noget.



I løbet af de næste fire måneder sprang Jakob ikke et eneste genoptræningspas over.