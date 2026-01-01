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Tottenham Hotspur Club Nike Fußball-Softcap - Obsidian/Weiß

Tottenham Hotspur Club

Nike Fußball-Softcap

27,99 €
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Vervollständige deinen Look für den Spieltag mit dieser weichen Tottenham Hotspur Cap.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: HQ6807-451

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Vervollständige deinen Look für den Spieltag mit dieser weichen Tottenham Hotspur Cap.

Vorteile

  • Leichtes, atmungsaktives Webmaterial.
  • Die mittelhohe Cap eignet sich ideal für den Einsatz im Alltag.

Produktinformationen

  • Vorgeformter Schirm
  • 100 % Polyester
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: HQ6807-451

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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