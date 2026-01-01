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Tottenham Hotspur Club
Nike Fußball-Softcap
27,99 €
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Vervollständige deinen Look für den Spieltag mit dieser weichen Tottenham Hotspur Cap.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: HQ6807-451
Tottenham Hotspur Club
27,99 €
Vervollständige deinen Look für den Spieltag mit dieser weichen Tottenham Hotspur Cap.
Vorteile
- Leichtes, atmungsaktives Webmaterial.
- Die mittelhohe Cap eignet sich ideal für den Einsatz im Alltag.
Produktinformationen
- Vorgeformter Schirm
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: HQ6807-451
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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