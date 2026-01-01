Nike Swoosh 3-teiliges Box-Set (Babys)

Mit diesem koordinierten 3-teiligen Essentials-Set, das sich problemlos mit bereits vorhandenen Kleidungsstücken deines Kindes kombinieren lässt, kannst du auch die kleinsten Athlet:innen von Kopf bis Fuß im Swoosh-Style ausstatten. Der Body hat einen Schlupfkragen und Druckknöpfe im Schritt, um das An- und Ausziehen zu erleichtern. Die dazu passende Beanie und die Schühchen sind mit einer Logo-Stickerei versehen.

Gezeigte Farbe: Cobalt Bliss

Style: HA5899-479