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Nike Swim Bikini-Set zum Schnüren (ältere Kinder) (Mädchen) - Pink Glow/Weiß

Nike Swim

Bikini-Set zum Schnüren (ältere Kinder) (Mädchen)

54,99 €
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Zeig deine wilde Seite in diesem Schnür-Bikini. Dieses durchgehend gefütterte Bikini-Set mit voller Abdeckung am Po sorgt für Spaß und Sonne.


  • Gezeigte Farbe: Pink Glow/Weiß
  • Style: IV6234-600

Nike Swim

54,99 €

Zeig deine wilde Seite in diesem Schnür-Bikini. Dieses durchgehend gefütterte Bikini-Set mit voller Abdeckung am Po sorgt für Spaß und Sonne.

Vorteile

Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Aufgestickter Swoosh
  • Volle Gesäßabdeckung
  • Body: 82 % Nylon/18 % Elastan; Träger: 80 % Nylon/20 % Elastan (chlorresistent); Futter: 100 % Polyester
  • GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
  • Gezeigte Farbe: Pink Glow/Weiß
  • Style: IV6234-600

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Swim Bikini-Set zum Schnüren (ältere Kinder) (Mädchen)

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    54,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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