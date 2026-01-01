 
Bild 1 von 5
Jordan Gymnastikbeutel (4 l) - Schwarz/Gym Red/Gym Red

Jordan

Trainingsbeutel (4 l)

22,99 €
EINHEITSGRÖSSE

Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Hol dir deine Ausrüstung und diese einfache, leichte Tasche, die gut verstaubar und praktisch ist. Die Kordelzüge oben dienen gleichzeitig als Schulterriemen, sodass du den Beutel wie einen Rucksack oder eine Umhängetasche tragen kannst. In den versteckten Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite kannst du kleine Wertsachen und Gegenstände sicher verstauen, auf die du schnell und einfach zugreifen möchtest.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gym Red/Gym Red
  • Style: IR8408-013

Jordan

22,99 €

Hol dir deine Ausrüstung und diese einfache, leichte Tasche, die gut verstaubar und praktisch ist. Die Kordelzüge oben dienen gleichzeitig als Schulterriemen, sodass du den Beutel wie einen Rucksack oder eine Umhängetasche tragen kannst. In den versteckten Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite kannst du kleine Wertsachen und Gegenstände sicher verstauen, auf die du schnell und einfach zugreifen möchtest.

Produktinformationen

  • Ca. 45,5 x 35,5 x 2,5 cm (H x L x T). Trägerlänge: ca. 45,5 cm (kürzeste Länge)
  • 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gym Red/Gym Red
  • Style: IR8408-013

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Jordan.

    Jordan Gymnastikbeutel (4 l)

    Jordan

    22,99 €
    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

    Vervollständige den Look