triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
FC Chelsea Authentic Goalkeeper Nike Fußballtrikot (Herren) - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Weiß

Recyclingmaterialien

FC Chelsea Authentic Goalkeeper

Nike Football T-Shirt (Herren)

79,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Dieses lässige Oberteil mit dem klassischen Logo des Vereins und den beliebten orangefarbenen Akzenten rundet die Sammlung jedes Fans ab.


  • Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Weiß
  • Style: IB3830-012

FC Chelsea Authentic Goalkeeper

79,99 €

Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Dieses lässige Oberteil mit dem klassischen Logo des Vereins und den beliebten orangefarbenen Akzenten rundet die Sammlung jedes Fans ab.

Produktinformationen

  • Body: 100 % Polyester Rippmaterial: 97 % Polyester, 3 % Elastan.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Weiß
  • Style: IB3830-012

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • More Goalie Shirts

    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

FC Chelsea Authentic Goalkeeper Nike Fußballtrikot (Herren)

FC Chelsea Authentic Goalkeeper

79,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

Vervollständige den Look

Item 3 of 17