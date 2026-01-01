British & Irish Lions Nike Club Kapuzenjacke für Damen

Britische und irische Löwen
Nike Club Kapuzenjacke für Damen
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Nike Club Kapuzenjacke, die von deinen Lieblingsspielern der British & Irish Lions außerhalb des Spielfelds getragen wird, kombiniert weiches Material mit einem schlichten Street-Style, der vielseitig genug für den täglichen Gebrauch ist. Der durchgehende Reißverschluss reicht bis zum Kinn und so eignet sich die Kapuzenjacke ideal für kalte Tage.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IW8550-451
Britische und irische Löwen
Die Nike Club Kapuzenjacke, die von deinen Lieblingsspielern der British & Irish Lions außerhalb des Spielfelds getragen wird, kombiniert weiches Material mit einem schlichten Street-Style, der vielseitig genug für den täglichen Gebrauch ist. Der durchgehende Reißverschluss reicht bis zum Kinn und so eignet sich die Kapuzenjacke ideal für kalte Tage.
Vorteile
Der Baumwoll-Hoodie bietet ganzjährigen Tragekomfort. Die Standardpassform sitzt besonders bequem und relaxt und lässt sich super mit anderen Styles kombinieren.
Produktinformationen
- 80 % Baumwolle/20 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IW8550-451
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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