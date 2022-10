Style für die 70er. Geliebt in den 80ern. Klassiker in den 90ern. Bereit für die Zukunft. Der Nike Blazer Mid besticht durch sein zeitloses Design, das einfach zu tragen ist. Das Obermaterial erinnert an die Ära und sorgt mit einem markanten Retro-Branding für ein erstklassiges Tragegefühl. Der sichtbare Schaumstoff auf der Zunge und die spezielle Mittelsohlenbeschichtung sorgen für einen Look, als hättest du ihn gerade aus den Geschichtsbüchern geholt. Mach dein Outfit perfekt.

Gezeigte Farbe: Weiß/Sail/Summit White/Metallic Silver

Style: DQ7574-100