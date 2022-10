Der Nike Air More Uptempo sorgt für einen auffälligen Look. Können du und dein Kind erraten, was es ist? Wir geben dir einen Tipp: Es dreht sich alles um A-I-R! Diese spielbereiten Schuhe spielten in der den 90ern in einer eigenen Liga. Jetzt sind sie bereit, deinen Kindern dabei zu helfen, neue Wege zu gehen mit dem Style einer Legende und dem Tragekomfort einer Air-Dämpfung.

Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red/Weiß

Style: FB1343-001