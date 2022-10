Der Nike ACG Mountain Fly Low ist schnell, robust und in der Stadt genauso zu Hause wie in den Wüsten, Schluchten und Bergen. Er ist bereit für alle Einsätze. Das leichte GORE-TEX-Obermaterial ist strapazierfähig und wasserabweisend. Das unkomplizierte Schnürsystem sorgt unterwegs für eine personalisierte Passform. Die griffige Gummi-Außensohle sorgt für von Felsen inspirierte Traktion und die weiche Schaumstoff-Mittelsohle sorgt für unbestrittenen Tragekomfort, egal ob du in der Stadt oder in der Wildnis unterwegs bist.

Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Dark Smoke Grey/Iron Grey/Iron Grey

Style: DD2861-002