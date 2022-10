Sporträume für Mädchen nutzbar machen

Experten sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene verbessern, wenn sie sich sportlich betätigen können. Doch heutzutage hören doppelt so viele Mädchen mit dem Sport auf wie Jungen. Nike arbeitet mit Experten und Partnern in Communitys zusammen, um diesem Trend entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang entstand der Guide zum Coachen von Mädchen. Er soll helfen, junge Athletinnen zu begleiten, zu unterstützen und selbstbewusster zu machen.



Sportgeräte und -räume sind normalerweise nicht für Mädchen konzipiert. Und das wird ungewollt in vielerlei Hinsicht verstärkt. Wenn sich die Toiletten am anderen Ende des Parks befinden oder man die alten Trikots der Jungenmannschaft auftragen muss, wird die Botschaft vermittelt, dass Mädchen im Sport eine untergeordnete Rolle spielen. Auch beim Anfertigen der Schutzausrüstung werden die Bedürfnisse und Anforderungen von Mädchen oft nicht berücksichtigt. Das kann dazu führen, dass die Ausrüstung schlecht sitzt, unbequem ist und manchmal sogar nicht genug Schutz bietet.



Allzu oft müssen sich Mädchen damit begnügen, und das beeinflusst ihre Erfahrungen in Sachen Sport negativ.



Mädchen brauchen eine Ausrüstung, die passt und die ihnen steht. Sie brauchen nahe gelegene Umkleideräume, Toiletten und Duschen, die sauber und sicher sind. Und sie brauchen Trainingszeiten und -orte, die ihre körperliche Sicherheit nicht gefährden. Man kann zwar nicht unbedingt bessere Duschräume bauen, aber man kann für ein sicheres und entspanntes Erlebnis sorgen, wenn man diese Bedürfnisse bei der Planung von Sportveranstaltungen und -orten berücksichtigt.



Vergiss auch nicht, dass das Umfeld oft nicht gerne sieht, dass Mädchen Sport machen. Schon ihr bloßes Auftauchen zum Training ist ein Risiko für sie, deshalb ist es umso wichtiger, dass sie ein positives, förderndes Umfeld haben, in dem sie sich sicher fühlen und Spaß haben können und das frei von Diskriminierung und Vorurteilen ist.