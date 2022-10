"Folge deinem Licht" und lass es von morgens bis abends erleuchten: in diesen Jordan Slippern mit "Feel good" Vibes von J Balvin, die deine Träume Realität werden lassen. Supercooles Celestine Blue ist der perfekte Hintergrund für die bauschigen Einsätze auf dem Obermaterial und die luftigen Wolkengrafiken auf dem Riemen. Dank Regenbogendetails (plus der Signature-Smiley von J Balvin) eroberst du alle Herzen im Sturm. Also schlüpf rein und feier sie auch noch, nachdem die Sonne untergegangen ist: der supersofte, "Glow in the dark"-Schaumstoff unter den Füßen lässt dich immer aus der Menge ragen.

SKU: DR1330-413