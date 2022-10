Er kehrt zurück und ist luftiger als je zuvor: Wir haben den Air Max 2013 im Rahmen einer Collaboration mit Stüssy für den Sommer neu aufgelegt. Das Obermaterial in Psychic Pink hat es in sich, während die Kombination aus Mesh-Details und sportlichen Überzügen ohne Nähte ein kühles Tragegefühl und einen ganz neuen Look garantiert. Das unverkennbare Stüssy-Branding sorgt für mehr Frische, als ein Sprung in den Pool. Mach dich bereit für viele sommerliche Tage, die uns noch bevorstehen.

SKU: DR2601-600