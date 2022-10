Sag "Ich will" zum Air Max 1 x Kasina. Der Schuh, mit dem Air das Licht der Welt erblickte, weckt Hochzeitsgedanken mit seiner Verbindung zu östlicher Kultur und Tradition. Das farbenfrohe Obermaterial ist mit einer aufgestickten bunten Won-Ang an der Ferse geschmückt (der Mandarinente, die Einigkeit und Liebe symbolisiert) und die transparente Außensohle ziert auf der Unterseite eine Grafik von zwei zusammentreffenden Enten. Die edle Ponyfell-Struktur und weiches Wildleder machen den Schuh – und jeden Tag, an dem du ihn trägst, – zu etwas Besonderem. Exklusive Details – wie der Won-Ang-Schlüsselanhänger und ein Dubrae aus Holz – geben dir die Chance zu glänzen.

SKU: DQ8475-800