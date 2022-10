Das 1x1 für entspannten Flair: Canvas aus Hanf, yup. Schlammschutz aus Wildleder, yup. Außensohlen-Design in Crepe, yup. Wir stellen die Uhr zurück auf das Jahr 2004 und bringen den heiß begehrten Air Max 1 "Crepe Hemp" neu raus. Und so runden wir deinen Look ab: Akzente in Mint Foam kontrastieren das einfach zu stylende Oberamaterial in Medium Brown und Natural, während texturierte Materialien dich allen anderen immer einen Schritt voraus sein lassen. Die markante (und besonders weiche) Außensohle sorgt für ein hochwertiges Finish und verleiht dir einen Hauch von Raffinesse, mit dem du die Blicke auf dich ziehst. Nix wie rein in die Schuhe, es gibt nichts, was dich zurückhält.

SKU: FD5088-200