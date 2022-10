Den Lebkuchenmann einzufangen, ist fast unmöglich, aber wenigstens bekommst du die Chance, dir diese beliebte Neuauflage zu schnappen. Mit dem AJ14 "Light Ginger" greifen wir einen beliebten Colorway aus dem Jahr 1999 wieder auf und statten ihn für einen optimierten Look mit hochwertigem Leder aus. Unterdessen verschaffen dir die Zoom Air-Elemente in Vorfuß und Ferse einen adäquaten Vorsprung, um immer einen Schritt voraus zu sein. Mit diesem Schuh erhältst du das letzte Signature-Modell, das His Airness selbst auf dem Court für Chicago getragen hat.

SKU: 487471-701