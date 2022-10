Bezeichnen wir ihn als "unvollendetes" Meisterwerk. Diese handgefertigte Version des AJ1 Low besticht mit sichtbaren und ausgefransten Nähten, was deinen Lieblingsschuhen eine minimalistische Ästhetik verpasst. Das durchgehend strapazierfähige Textilmaterial und das geprägte Lochmuster im Zehenbereich sorgen für einen hochwertigen Look, während der funktionelle Colorway in Schwarz und Smoke Grey durch vielseitige Kombinierbarkeit überzeugt. Der letzte Schliff? Eine ultrabequeme Air-Dämpfung, die bei allem, was noch kommt, für glückliche Füße sorgt.

SKU: DV0982-006