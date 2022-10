Unsere erste Zusammenarbeit mit Jacquemus, einem Label aus Paris, ist gleichermaßen für draußen an der frischen Bergluft wie für den Runway gemacht. Wir kombinieren einen Vintage-Look eines ACG-Trailschuhs (darunter Elemente des OG '97 Humara) mit luxuriösen Materialien und Handwerkskunst der nächsten Generation. Diese frische Vielseitigkeit wirst du einfach lieben. An diesem Design wurde nichts dem Zufall überlassen: von der Mittelsohle aus Synthetik-Wildleder hin zu den auffälligen Schnürsenkelspitzen und dem markanten Swoosh in Metallik. Alles dreht sich um die Details. Air-Dämpfung in der Ferse und im Vorfuß lassen dich beim Laufen auf Wolke sieben schweben. Vom anspruchsvollsten Trail hin zur exklusivsten Gästeliste: mit dem Air Humara x Jacquemus findest du deinen Weg.

SKU: DR0420-001