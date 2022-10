Hast du schon deine Lieblingsfarbe? Keine Panik. Jetzt hast du die Wahl mit der Color of the Month-Serie. Gleichzeitig kannst du ein kaum bekanntes Kapitel der Geschichte von Nike feiern: Die erste Color of the Month-Serie aus dem Jahr 1984 hat den AF-1 vielleicht vor dem Ende gerettet. Richtig, damals war eine Neuauflage des Schuhs ungewiss. Doch in den Sportgeschäften von Baltimore gingen sie weg wie warme Semmeln und die Shopbetreiber ahnten, dass der AF-1 zum Synonym für Streetfashion und -kultur werden würde. Also baten sie um spezielle Colorways. Der Rest ist Geschichte. Von naturbelassenen Materialien bis hin zum erfrischenden Colorway in Pink Gum und Weiß und sogar einer Zahnbürste zum Reinigen der Schuhe. Diese Edition ist ein Meisterwerk des angesagten Off-Court-Styles. Immer wenn du sie trägst, solltest du an die visionären Ladenbesitzer in Baltimore denken, die das alles möglich gemacht haben.

SKU: DM0576-101