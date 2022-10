Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Bei der Entwicklung des Tempo NEXT% haben uns einige der schnellsten Athleten und Athletinnen der Welt unterstützt, darunter auch Eliud Kipchoge. Dabei haben wir uns an unserem besten Wettkampfschuh orientiert, dem Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Sieh dir den Film an und begleite Athleten, Designer und Innovatoren bei der Entwicklung des Tempo NEXT%.