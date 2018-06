Frage dich selbst: "Was möchte ich machen?" Du kannst schneller werden und einen Marathon laufen. Du kannst länger laufen und an

einem 5-km-Lauf teilnehmen. Du kannst auch schneller und länger laufen, ohne an einem Lauf teilzunehmen! Das ist deine Entscheidung. Wenn

du dir darüber bewusst geworden bist, was du erreichen willst, musst du realistisch über die physischen und mentalen Anforderungen zum Erreichen

dieses Ziels nachdenken. Und dann einen Trainingsplan finden, der dich in der zur Verfügung stehenden Zeit von Punkt A zu Punkt B bringt. Mit

Meilensteinen (andere Läufe, spezielle Workouts etc.) kannst du während deiner Trainingseinheiten sicherstellen, dass du auf Kurs bleibst.

Natürlich kannst du einen 5-km-Lauf bei deiner Vorbereitung zu einem Marathon oder einen 1-km-Tempolauf vor einem 5-km-Lauf absolvieren.