GESCHWINDIGKEIT (BAHN) 300 Meter in 1,5-km-Tempo,

45 Sek. Erholung

400 Meter in 5-km-Tempo, 2 Min. Erholung

500 Meter in 5-km-Tempo, 2 Min. Erholung

600 Meter in 10-km-Tempo, 2 Min Erholung

500 Meter in 5-km-Tempo, 2 Min. Erholung

400 Meter in 5-km-Tempo, 2 Min. Erholung

300 Meter in 1,5-km-Tempo