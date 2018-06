Nach deinen ersten Läufen kannst du jetzt an die richtige Ausrüstung denken. Wir wollen dir die

Performance-Innovationen hinter der richtigen Laufausrüstung erklären. Also lass uns loslegen. LOS GEHT'S OK. Wir sind Nike. Natürlich erwähnen wir zuerst die Schuhe. Es ist der eine Teil deiner Ausrüstung,

der beim Laufen unumgänglich ist. Also schnapp dir bloß kein



altes Paar Workout-Schuhe zum Laufen. Und such dir deine neuen Laufschuhe nicht nur nach dem Design aus

(auch wenn diese neuen exklusiven Schuhe bestens zu deinem Style passen würden).



Hol dir Schuhe, die deinen Ansprüchen gerecht werden. Mach in einem Nike Store in deiner Nähe eine kostenlose Laufanalyse.

Hier läufst du auf dem Laufband, damit Experten von Nike deinen Lauf analysieren und dir die besten Schuhe für deine

Biomechanik empfehlen können. Das dauert ein paar Minuten und stellt sicher, dass du das ideale Paar Schuhe trägst. BEKLEIDUNG Fangen wir mit den Basics an. Natürlich geht es bei uns um Innovationen, aber tatsächlich können dir einige dieser technischen

Spielereien helfen, besser zu laufen. Du fühlst dich schneller und die Kleidung sitzt bequemer und kühlt gleichzeitig, wodurch

das Laufen noch mehr Spaß macht. Darauf solltest du bei deiner Laufausrüstung achten: VERPASSE NICHTS. Eine Regel: Keine Baumwoll-Shirts! Wollfasern werden schwer und bleiben nass, wenn du schwitzt. Das macht es nicht

leichter, kühl zu bleiben. Shirts aus speziellem Material zum Laufen (wie Dri-FIT) sind leicht, komfortabel und speichern

keine Flüssigkeit. Also besorge dir am besten ein oder zwei Dri-FIT Shirts. HOCH DIE HOSEN Die meisten Läufer tragen am liebsten Shorts und/oder Tights. Es gibt eine riesige Auswahl unterschiedlichster Materialien,

Modelle und Längen. Tights helfen deinen Beinen, warm und reibungslos zu laufen, während Shorts ideal für wärmere

Tage sind. Was tu trägst, ist dir überlassen, solange du auf dein Tempo halten kannst. VON DEN SOCKEN Keiner mag Blasen an den Füßen. Hier helfen Laufsocken. Sie nehmen Schweiß besser auf als normale Socken, sind in

wichtigen Bereichen gepolstert und haben Kompressionswirkung gegen Schwellungen. Auch hier ist die Auswahl

wieder riesengroß. Es gibt die unterschiedlichsten Längen: Söckchen, Socken, Strümpfe.

Das ist eigentlich reine Geschmackssache. DER HALT, DEN DU BRAUCHST Als Frau solltest du deinen Sport-BH genauso sorgfältig auswählen wie deine Laufschuhe. 80 % tragen die falsche BH-Größe.

Du musst nicht dazu gehören. Ein gut sitzender, optimal stützender BH verhindert Rückenschmerzen und sorgt für optimalen

Tragekomfort beim Laufen. Nutze den Nike Pro Bra 360 Fit Online-Service, um die richtige Passform zu finden.