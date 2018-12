Mit unserem Leitfaden "Ready, Set, Go" wollen wir dich in unser

Laufuniversum einladen und zu einem besseren Läufer machen.



Dass du ein Läufer bist, ist dir ja klar, oder? Daran gibt es keinen Zweifel. Die Frage ist nur,

ob du auch läufst. Danach wird daran kein Zweifel mehr sein.



Wir haben alle wichtigen Informationen zusammengestellt, die dir den Einstieg ins Laufuniversum erleichtern.



Du lernst die Grundlagen, gewinnst an Selbstvertrauen, holst dir Motivation bei 10 Workouts, die

richtig Spaß machen, und entdeckst dabei letztendlich, was das Laufen für Millionen von Athleten

auf der ganzen Welt so besonders macht. Und am Ende dieser Reise wirst Du dich auf den Weg in dein

ganz eigenes Laufabenteuer machen. Aber keine Angst, du läufst niemals alleine. Der Nike+ Run Club

bietet dir stets die Unterstützung, die du brauchst, um weiterzumachen.



Und es wird nicht immer leicht sein. An manchen Tagen wird es dir schwer fallen, deine Laufschuhe

zu schnüren. Dann wieder wird es Tage geben, an denen du das Gefühl hast zu fliegen. Akzeptiere

einfach beides, weil es dich zu einem besseren Athleten machen wird.



Dir werden unterschiedliche Arten zu laufen vorgestellt. Du wirst Erholungsläufe, Fahrtspiele,

Intervallläufe und Tempoläufe absolvieren. (Und sogar wissen, was die Begriffe bedeuten!)



Ganz schön anspruchsvoll, oder? Ist es aber nicht. Du musst nur

laufen. Und Laufen ist genau dein Ding, ob du es glaubst oder nicht!



Also, viel Vergnügen. Und vergiss nicht: Wir sind immer bei

dir, trainieren dich, geben dir Tipps und motivieren dich.



Wir glauben an dich.

Herzliche Grüße,



Chris Bennett, Nike+ Global Head Coach