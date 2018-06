AUSWAHL DER ATHLETEN Um herauszubekommen, welche Läufer einen Marathon am wahrscheinlichsten unter



zwei Stunden absolvieren, testete unser wissenschaftliches Team viele der Nike Athleten



aus dem Kreis der Elite der Langstreckenläufer und untersuchte dabei drei Hauptfaktoren,



die eine Prognose der Leistung ermöglichen können:



Trainingskapazität: die maximale Trainingskapazität eines Athleten, ausgedrückt als maximale



Sauerstoffaufnahme (VO2max).

Laufökonomie: die Energiemenge, die ein Läufer benötigt, um einen Kilometer mit einer gegebenen



Geschwindigkeit zurückzulegen.

Dauergeschwindigkeit: die Geschwindigkeit, die ein Läufer während eines langen Zeitraums aufrecht erhalten



kann, ohne langsamer werden zu müssen.

Unter den anfänglich untersuchten Athleten kristallisierten sich drei als die vielversprechendsten



heraus: Eliud Kipchoge aus Kenia, Lelisa Desisa aus Äthiopien und Zersenay Tadese



aus Eritrea. Das Testverfahren ergab wichtige physiologische Daten, anhand derer das



wissenschaftliche Team die Potenziale der einzelnen Athleten prognostizieren konnte.



Das Team verglich die persönlichen Datensätze der einzelnen Athleten mit den angestellten



Prognosen, um so Schwerpunktbereiche zu identifizieren.



Anschließend überlegte sich das Team Strategien, mit denen die ermittelten Lücken für den



Tag des Laufs geschlossen werden können. So hat Eliud Kipchoge beispielsweise seine



Hydrierungstechnik im Verlauf seiner Teilnahme an den Wettkämpfen weiterentwickelt,



während Zersenay Tadese, der Weltrekordhalter im Halbmarathon, mit einer minimalen



Hydrierung an den Start ging. Angesichts der unglaublichen Laufökonomie von Tadese sowie



der Tatsache, dass Tadese die langsamste persönliche Bestzeit der drei Athleten aufwies,



war seine Hydrierung ein Faktor, an dessen Verbesserung das Team arbeitete. Ein weiteres



Beispiel war die Ernährungsstrategie. "Marathonläufer können bei 30–35 Kilometern einen



Hungerast bekommen", meinte Brett Kirby, leitender Physiologe des Nike Sports Research



Lab. "Dies ist in der Regel mit der Entleerung des Zuckerdepots in den Muskeln verbunden.



Wie sorgen wir also dafür, dass die Depots gefüllt bleiben? Wir kümmerten uns darum und



erarbeiteten eine individuell auf die einzelnen Athleten abgestimmte Lösung."