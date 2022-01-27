WNBA-Spielerin Kayla McBride über die Bedeutung von geistiger Gesundheit für Athlet:innen

Trained Podcast: Miniserie zum Thema "Mentale Gesundheit": Mit Kayla McBride
Coaching
Auf dem Court ist Kayla McBride die Nummer 21. Doch in erster Linie ist sie für sich selbst die absolute Nummer 1. Seit sie auf ihre mentale Gesundheit achtet, hat sich ihr Spiel verändert – und ihr Leben.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Für Kayla McBride war Basketball nie einfach nur ein Spiel. Es war eine Flucht vor den Traumata ihrer Kindheit und ihren anschließenden psychischen Problemen. Doch als der Sport während der Pandemie zum Stillstand kam, war sie gezwungen, sich der Frau hinter der Sportlerin zu stellen. In der letzten Folge unserer dreiteiligen Miniserie zum Thema "Mentale Gesundheit" nimmt uns die WNBA-Veteranin gemeinsam mit Moderatorin Jaclyn Byrer mit auf ihren Heilungsprozess, der mit der Entscheidung begann, ihre Geschichte öffentlich zu machen. Kayla spricht offen über die Herausforderungen, die mit der eigenen Verletzlichkeit verbunden sind, und über die positiven Auswirkungen: eine engere Bindung zu ihrer Familie und eine glücklichere Beziehung zu ihrem Sport. Sie spricht auch darüber, wie es ihr geholfen hat, anderen – und sich selbst – zu zeigen, dass Athlet:innen mehr sind als eine Trikotnummer oder eine Statistik am Saisonende. Erfahre in dieser Podcastfolge, warum mentale Gesundheit in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert einnehmen kann, wenn man sich öffnet und anderen die gleiche Möglichkeit gibt.
"Mentale Gesundheit ist kein Spiel, das man gewinnt oder verliert. Sie ist ein Prozess."
Kayla McBride
Dreimalige WNBA All-Star-Spielerin und Teammitglied bei den Minnesota Lynx
Hast du Fragen zu den Themen Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Jaclyn eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.