Das Überlastungssyndrom und wie du es vermeiden kannst

Auf dem Weg zum Ziel kann es leicht passieren, dass man es übertreibt. Stundenlanges Training im Fitnessstudio oder die ersten Versuche, zwei Workouts am Tag zu absolvieren? Dabei kann die Erholung schnell auf der Strecke bleiben. Und dieses viele Trainieren und dieser Mangel an Erholung können dich ernsthaft dabei hindern, deinem Ziel näher zu kommen.

In diesem Beitrag möchten wir über das Übertrainingssyndrom sprechen – eine Erkrankung, die jede Athletin bzw. jeden Athleten in jeder Sportart und unabhängig vom Trainingsniveau treffen kann. Doch was genau ist das Übertrainingssyndrom? Und woher weiß ich, ob ich darunter leide? Hier erfährst du, was du über das Übertrainingssyndrom wissen musst, welche Symptome auftreten und wie du es vermeiden kannst.