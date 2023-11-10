Die wärmsten Wintermäntel von Nike

Nike Puffer-Jacken gibt es in vielen Designs und Styles. Du hast die Wahl zwischen Jacken für jeden Tag, die bis über die Hüfte gehen, oder knielangen Mänteln für mehr Schutz bei Frost.

Wie wär's mit einer Jacke aus Therma-FIT für den Alltag? Das ist ein besonderes Material, das deine natürliche Körperwärme speichert, um dich warmzuhalten. Manche Jacken sitzen locker, manche sind eng anliegend. Je nach Laune kannst du sie in matt oder glänzend tragen. Wähl das matte Finish, wenn du eher in der Masse untertauchen willst, und Hochglanz, wenn du auffallen möchtest.

Ist es bitterkalt, kommen Puffer-Jacken aus Storm-FIT zum Zug. Das Material schützt dich vor Wind, Schnee und Regen. Zudem hast du unten drunter auch noch Platz für mehrere Lagen.

Greif für ein außergewöhnliches Statement zur Puffer-Jacke aus Kunstfell. Das ist eine tolle Alternative zur klassischen Steppjacke mit flauschiger Außenseite, synthetischer Daunenfüllung und Gummizügen am Saum, die die Wärme am Körper halten.

Passt zu: Jersey-Hosen mit hohem Bund

Puffer-Jacken mit lockerer oder eng anliegender Passform lassen sich gut mit diesen Hosen kombinieren. Warum nicht mal eine weite und wasserfeste Repel Hose zu deinen Regenstiefeln? Oder versuch's mal mit der Phoenix Fleece-Joggingshose, die sich sanft um deine Knöchel schmiegt und mit ihrem hohen, gerippten Bund für sicheren Halt sorgt.