Warum du Motivationspartner:innen brauchst, um deine Ziele zu erreichen

Wenn du gerne von all den gesunden Dingen träumst, die du machten möchtest, aber eigentlich nur wenig dafür tust, dann ist das vielleicht der richtige Moment, um jemanden um Hilfe zu bitten.

Such dir Menschen, die auf dich "aufpassen" oder dich auf deinem Abenteuer sogar begleiten. Das könnte der Anstoß sein, den du brauchst, um deine Absichten in die Tat umzusetzen. In einer Studie des University College London waren Paare, die abnehmen, mehr Sport machen oder mit dem Rauchen aufhören wollten, erfolgreicher, wenn ihre Partner:innen mitmachten. Eine weitere im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlichte Studie fand heraus, dass die Unterstützung durch die eigene Lebenspartnerin oder den Lebenspartner zu größeren Fortschritten auf dem Weg zu dem eigenen Ziel führte, egal, ob sich dieses Ziel an einem Tag oder langfristig erreichen ließ.

Aber du musst jetzt nicht gleich losziehen und den Menschen fürs Leben finden, um deine Ziele zu erreichen. Viele Psychologen und Trainer empfehlen einfach Motivationspartner:innen. Das können Lebensgefährt:innen, ein Familienmitglied, Freund:innen oder Mentor:innen sein. Sie müssen nur die Stärken mitbringen, die dir helfen, das nächste Level zu erreichen.