7 Nike Geschenkideen für den Vatertag

Es gibt viele Arten von Nike Dri-FIT-Performance-Ausrüstung für Läufer:innen, mit denen die Laufgarderobe deines Vaters ihren finalen Schliff bekommt: von Hüten über Socken hin zu hochwertiger Laufbekleidung. Nike Dri-FIT Socken eröffnen Läufer:innen neue Welten. Sie leiten den Schweiß von den Füßen ab und helfen so dabei, dass Läufer:innen nach ihrem Lauf keine verschwitzten und unangenehm riechenden Füße haben. Ein weiteres wichtiges Accessoire: eine Nike Dri-Fit Lauf-Cap. Sie hilft dabei, dank einer schnellen Absorption und Belüftung den Schweiß in Grenzen zu halten und bietet obendrein noch Sonnenschutz.

Als Alternative kannst du auch Nike Dri-Fit Laufoberteile oder -hosen in Erwägung ziehen. Atmungsaktive Funktionsunterwäsche mit Langarm-Design oder leichte Laufhosen mit Taschen helfen deinem Vater bei Läufen an kälteren Tagen dabei, Wind und Wetter zu meistern.