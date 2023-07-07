Nike führt den Nike Ultrafly Traillaufschuh ein
Produktneuheiten
Der neue Nike Traillaufschuh mit einer Carbonfaserplatte in der Sohle ist schnell, elegant und griffig.
Text erstmals veröffentlicht am: 7. Juli 2023
Wissenswertes:
- Zum ersten Mal in der Geschichte von Nike Trail gibt es nun den Ultrafly mit Carbon-Flyplate in der Sohle. Sie befindet sich zwischen dem ZoomX-Schaumstoff und einer ummantelten Mittelsohle.
- Der Nike Ultrafly wurde in Zusammenarbeit mit Vibram entwickelt, einem Schuhhersteller, der für seine High-Performance-Gummisohlen bekannt ist. Der Schuh nutzt das leichte, agile Außensohlendesign von Vibram, und auch das Profil unter dem Schuh erhöht die Traktion.
Nach mehr als zwei Jahren Entwicklung und intensiver Tests mit Elitesportler:innen von Nike Trail haben die Nike Running Designer:innen den Ultrafly vorgestellt, den ersten Traillaufschuh von Nike mit Carbonfaserplatte in der Sohle. Der Ultrafly wurde speziell an die Anforderungen von Trailläufer:innen angepasst, die auf Trails richtig Gas geben wollen.
2021 begannen die Schuhdesigner:innen von Nike Running mit der Entwicklung eines Traillaufschuhs. Dabei übertrugen sie die Innovationen und Erfahrungen mit Straßenlaufschuhen auf die einzigartigen Bedürfnisse von Trailläufer:innen. Nike Trail Athlet Tyler Green war der erste Testläufer des Teams. Er trug die Schuhe über mehr als 1.500 Trainingskilometer und lief mit ihnen den 100 Meilen (160 km) langen Western States Endurance Run. Dabei schaffte er es in drei aufeinanderfolgenden Läufen in die Top 5.
"Ich habe den Schuh auf felsigem Untergrund, bei steilen Anstiegen, schnellen Abstiegen und anspruchsvollen Trainingseinheiten getestet. Die Schuhe wurden richtig nass, und ich habe sie in wirklich hartem Terrain getestet, um zu sehen, was sie aushalten. Meine Gedanken und mein Feedback habe ich dem Designteam in Sprachnachrichten mitgeteilt. Es ist aufregend zu sehen, dass meine Rückmeldungen sofort in die Entwicklung eines Produkts eingeflossen sind, das allen Läuferinnen und Läufern hilft, ihre Ziele auf dem Trail zu verwirklichen."
Tyler Green, Nike Trail Athlet
Durch die Zusammenarbeit von Nike und Vibram ist es gelungen, Trailläufer:innen hervorragende Traktion auf schwierigem Terrain zu bieten. Hierfür wurde eine neue, exklusive Sohle für den Ultrafly entwickelt. Für die Außensohle des Ultrafly kam die Litebase-Technologie von Vibram zum Einsatz. Sie sorgt für ein leichtes, agiles Sohlendesign. Die Vibram Traction Lug-Technologie und das Vibram MegaGrip-Verbundmaterial ermöglichen optimale Traktion.
"In den letzten beiden Jahren bin ich fast 1.000 Kilometer mit dem Ultrafly gelaufen, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Dazu zählen auch meine vier 100-Meilen-Wettkämpfe. Ich trage sie grundsätzlich bei wichtigen Workouts und Wettkampfsimulationen sowie beim Wettkampf. Ich habe sie auf flachen, befestigten Strecken getestet, aber auch auf technisch anspruchsvollem Untergrund mit viel Geröll sowie bei steilen An- und Abstiegen. Der Schuh ist leicht und federnd, bietet eine gute Traktion und kommt mit technisch anspruchsvollem Terrain mit viel Geröll klar."
Brittany Peterson, Nike Trail Athletin
Zum ersten Mal in der Geschichte von Nike Trail gibt es nun den Ultrafly mit Carbon-Flyplate in der Sohle. Sie befindet sich zwischen dem ZoomX-Schaumstoff und einer ummantelten Mittelsohle (der Teil des Schuhs, der das Obermaterial mit der Außensohle verbindet). Die Sohle ist von der Ferse bis zu den Zehen gebogen und unterstützt ein geschmeidiges Abrollen bei jedem Schritt. Das leichte Vaporweave-Obermaterial bietet Kilometer für Kilometer optimalen Tragekomfort auf dem Trail.
Der Nike Ultrafly kommt in Europa am 27. Juli in begrenzter Stückzahl auf den Markt. Läufer:innen können ihn ab August auf nike.com und in ausgewählten Fachgeschäften shoppen.
Technische Details zum Nike Ultrafly:
- Gewicht: Damengröße 8: 249 g; Herrengröße 10: 300 g
- Sprengung: 8,5 mm
- Sohlenhöhe: (Herrengröße 10 / Damengröße 11,5) Vorfuß: 30 mm; Ferse: 38,5 mm
- Profilhöhe: 3,5 mm
- Preis: 250 $
Häufig gestellte Fragen
Was kostet der Nike Ultrafly Traillaufschuh?
Der Nike Ultrafly Traillaufschuh kostet 250 $.
Wann kommt der Nike Ultrafly Trailschuh auf den Markt?
Der Nike Ultrafly kommt in Europa am 27. Juli in begrenzter Stückzahl auf den Markt. Läufer:innen können ihn ab August auf nike.com und in ausgewählten Fachgeschäften shoppen.