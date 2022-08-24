Alles, was du über Koordinationsleitern wissen solltest

„Agilität ist die Fähigkeit, schnell die Richtung wechseln zu können“, erklärt Alexa Javens, eine von der National Academy of Sports Medicine (NASM) zertifizierte Personal Trainerin. Ihr zufolge sind Übungen mit der Koordinationsleiter eine hervorragende Möglichkeit, um die Koordination, Beweglichkeit und schnelle Richtungswechsel zu trainieren.

Gleichzeitig können sie auch deine Aufmerksamkeit, deine Schnelligkeit und deinen Vorausblick bei Richtungswechseln schulen. All das kann sich positiv auf deine sportliche Leistung auswirken. Auch lässt sich damit die Leistung bei Sportarten wie Fußball, American Football, Boxen, Tennis und Kampfkunst steigern, so Heather Milton, CSCS, zertifizierte klinische Sportphysiologin am NYU Langone Sports Performance Center in New York City.

Koordinationsleitern sind nicht nur günstig in der Anschaffung, sondern auch sehr einfach und vielseitig in der Anwendung. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass du sie mit ein wenig Platz überall ausbreiten kannst, sei es im Park, im Hof oder aber im Wohnzimmer.