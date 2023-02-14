4 Übungen für die Beweglichkeit im Knöchelbereich – erklärt von Expert:innen

Die Beweglichkeit der Fußgelenke ist die Grundlage dafür, wie sich dein Körper bewegt, anfühlt und funktioniert.

Wenn du joggst, läufst, radfährst oder im Fitnessstudio Squats machst, sind zwischen dir und dem Boden nur noch deine Füße (und Schuhe!). Und deine Fußgelenke sind die Verbindung zwischen deinen Füßen und deinem restlichen Körper, sagt Audra Wilson, C.S.C.S.

(Verwandter Artikel: Was ist Power Walking – und sollte es Teil deines wöchentlichen Workouts sein?)

Hier erklären Expert:innen, was unter Beweglichkeit der Fußgelenke verstanden wird, warum sie wichtig ist, und was die besten Übungen sind, um deine Workouts effektiver und sicherer zu machen.