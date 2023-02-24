Laut Expert:innen gibt es unterschiedliche Ursachen.

"Bandscheibenvorfälle können in zwei große Kategorien unterteilt werden", erklärt Nicholas Anastasio, M.D. und Facharzt am Mercy Medical Center. "Akute Bandscheibenvorfälle treten auf, wenn die Bandscheibe so stark belastet wird, dass es zu einem plötzlichen Riss, Vorfall oder einer Vorwölbung derselben kommt."

Das kann zum Beispiel bei einem Autounfall der Fall sein, so Allison Brown, Ph.D., D.P.T. und Assistenzprofessorin für Physiotherapie an der Rutgers School of Health Professions. Oder durch das Heben von zu schweren Gewichten auftreten.

Die zweite Kategorie bezieht sich laut Anastasio auf chronische Bandscheibenvorfälle, die häufig mit zunehmendem Alter auftreten. "Bei chronischen Bandscheibenvorfällen handelt es sich im Allgemeinen um eine großflächige Vorwölbung der gesamten Bandscheibe", sagt er. "Zu akuten Bandscheibenvorfällen kommt es in der Regel dann, wenn sich die Bandscheibe punktuell vorwölbt oder wenn die gallertartige Substanz aus dem Kern austritt."

Ob man einen Bandscheibenvorfall erleidet oder nicht, hängt unter anderem auch vom Lebensstil ab, so Moises Googe, D.O. und Leiter der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie bei Corewell Health West. "Wenn man viel körperliche Arbeit verrichtet oder Sportarten mit hoher Belastung ausübt, ist die Wahrscheinlichkeit eines Bandscheibenvorfalls größer", so der Experte.