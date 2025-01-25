6 Tipps für bequeme Outfits für Athlet:innen – von Nike
Einkaufs-Guide
Die Nike 24.7-Kollektion bietet Tragekomfort für den ganzen Tag und Vielseitigkeit für aktive Lifestyles.
Mit dieser bequemen Sportbekleidung musst du dich nicht zwischen Performance- und Alltagslook entscheiden. Damit ist sie ideal für alle Athlet:innen mit einem aktiven Lifestyle. Die 24.7-Kollektion von Nike besteht aus einer Reihe an schlichten, aber dennoch hochwertigen Essentials aus innovativen, bequemen Materialien wie ImpossiblySoft, einem geschmeidigen, weichen Doppelstrickmaterial, und PerfectStretch, einem flexiblen Material, das perfekt sitzt und sich mit dir bewegt.
Die Kollektion umfasst sechs Essentials, die zu eleganten und dennoch bequemen Outfits für einen aktiven Lifestyle kombiniert werden können.
Hier kommen sechs Tipps, wie du mit den Pieces aus der Nike 24.7-Kollektion Looks kreierst, die sowohl smart als auch entspannt sind.
1. Auf Farben und Proportionen achten
Spiel mit Farben und Passformen, um dein Outfit aufzuwerten. Die vielseitigen neutralen Farben der Nike 24.7-Kollektion – von Tan bis Charcoal – geben den Ton für einen eleganten Look vor. Beispielsweise könntest du das ImpossiblySoft-Oberteil mit Halbreißverschluss in einem satten, neutralen Farbton mit der PerfectStretch-Chino zu einem ausgewogenen, farblich abgestimmten Vibe kombinieren. Spiel mit Proportionen, um Akzente zu setzen: Kombiniere beispielsweise schmal geschnittene Oberteile mit Hosen mit weitem Bein oder Oversize-Tops mit eng anliegenden Joggers.
Vervollständige den Look mit High-Top-Sneakern, langen Socken und einer Crossbody-Tasche. Für zusätzlichen Style kannst du den Look mit einer gut sitzenden Jacke oder Weste ergänzen.
2. Auf Vielseitigkeit setzen
Um eine Garderobe für alle Gelegenheiten zusammenzustellen, brauchst du vor allem Kleidungsstücke, die genauso viel mitmachen wie du. Klassiker der Nike 24.7-Kollektion, wie die PerfectStretch-Hose mit weitem Bein und die ImpossiblySoft-Jogger, lassen sich mühelos bei morgendlichen Aktivitäten wie auch an einem entspannten Abend tragen. Unterschiedliche Pieces können unterschiedlichen Zwecken dienen: Ein Button-down-Shirt sorgt für einen edlen Touch, während ein leichter Hoodie besonders praktisch ist. Mit unterschiedlichen Materialien und Silhouetten kannst du Outfits zusammenstellen, die perfekt für jede Situation sind – von alltäglichen Besorgungen über Workouts bis hin zu entspannten Treffen mit Freund:innen oder Kolleg:innen. Farblich abgestimmte Sneaker oder eine sportliche Crossbody-Tasche runden das Outfit elegant ab.
3. Die perfekte Kombi finden
Ein passendes Set ist ein einfaches Standardoutfit für Athlet:innen, egal ob sie von zu Hause aus arbeiten, reisen oder einfach unterwegs sind. Mit dem ImpossiblySoft-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und der passenden Jogger aus der 24.7-Kollektion ist es noch einfacher, einen eleganten, monochromen Look mit einem abgestimmten und dennoch herrlich lässigen Vibe zu kreieren. Peppe diese Sportswear-Kombo mit farblich abgestimmten Sneakern, einer klassischen Basecap und einer rechteckigen Sonnenbrille auf.
4. Den Look aufwerten
Schwarze Leggings oder bequeme Joggers gehören in jeden Kleiderschrank – egal ob für einen klassischen Look oder als Trainingsoutfit. In Kombination mit dem ImpossiblySoft-Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren oder dem PerfectStretch-Webshirt für Damen aus der Nike 24.7-Kollektion kannst du deinen Look mühelos aufwerten. Eine gut sitzende Jacke ist eine weitere stylishe Möglichkeit, dein Outfit in einen Look für jeden Anlass zu verwandeln – vor allem, wenn du dazu ein Paar Capri-Leggings und ein eng anliegendes, kurz geschnittenes T-Shirt trägst. Vervollständige den Look mit schlichten, eleganten Sneakern und einer Nylontasche für einen alltagstauglichen, urbanen Vibe. Diese Kombination ist perfekt für schnelle Erledigungen oder spontane Treffen mit Freund:innen, bei denen du trotzdem gut aussehen willst.
5. Weite Hosen tragen
Hosen mit weitem Bein sind wieder angesagt und die PerfectStretch-Hose mit weitem Bein aus der 24.7-Kollektion ist eine elegante Version dieses Trends. Jogginghosen sind DAS Sportswear-Essential überhaupt! Eine Jogginghose mit weitem Bein verleiht deinem Outfit einen Retro-Vibe. Kombiniere sie für mehr Kontrast mit einem Tanktop oder einem Top mit Print und runde dieses auffällige Outfit mit klassischen Sneakern und einer sportlichen Gürteltasche ab. Dieses Outfit ist die perfekte Balance zwischen lässigem Tragekomfort und elegantem Style und ist dadurch ideal für entspannte Unternehmungen.
6. Mit Schuhen für Abwechslung sorgen
Um dein Trainingsoutfit im Handumdrehen in ein Alltagsoutfit zu verwandeln, musst du lediglich die Schuhe wechseln. Tausche deine Performance-Sneaker gegen ein Paar Chunky-Sneaker aus Wildleder. Vervollständige den Look mit praktischen Extras wie einem Oversize-Windbreaker und einer Tragetasche.
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