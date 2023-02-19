Jordan Brand bringt den Signature-Schuh Tatum 1 auf den Markt

Nachdem NBA-Star Jayson Tatum 2019 einen Vertrag mit Nike unterzeichnet hatte, bringt er jetzt gemeinsam mit der Jordan Brand seinen ersten Signature-Schuh auf den Markt, den Tatum 1. Mit seinem leichten Design und dem reaktionsfreudigen Schaumstoff sowie der Zoom Air-Dämpfung ist der Tatum 1 ein idealer Basketballschuh für jede Position.

"Ich möchte den Menschen das Gefühl geben, dass sie eine Verbindung zu mir herstellen können", so Tatum. "Als ich ein Kind war, bin ich in den Laden gegangen und habe nach den Signature-Schuhen meiner Lieblingsspieler gesucht. Wenn ich die Schuhe dann gesehen oder angezogen habe, hatte ich das Gefühl, ihnen in gewisser Weise näher zu sein. Deshalb möchte ich, dass dieser Schuh mich auch meinen Fans näherbringt."

Der Jordan Tatum 1 Sneaker wurde aus Tatums Wunsch geboren, einen Schuh zu tragen, der eng mit seinem Fuß verbunden ist. Der Schuh hat einen leichten, aber dennoch stabilen Kunststoffrahmen. Er ist mit Schaumstoff ummantelt und strategisch platzierte Gummiflächen sorgen für Traktion auf dem Platz.