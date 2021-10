So spezialisiert man sich auf eine Sportart – Coach Gjert Ingebrigtsen

Mein ältester Sohn, Henrik, war ein sehr talentierter Skilangläufer. Das Problem war nur, dass wir in der falschen Region von Norwegen wohnten, wo es zu wenig Schnee gab. Filip, mein Zweitältester, war gut im Fußball, entdeckte aber irgendwann das Laufen für sich. Beide profitierten sehr davon, sich am Anfang sehr vielseitig aufzustellen. Aber sie entwickelten sich noch weiter, als sie sich im Laufe der Jahre auf das Laufen spezialisierten.



Und dann ist da noch mein Jüngster, Jakob. Als er etwa 11 Jahre alt war, sagte er mir ganz ernst: "Ich möchte der beste Läufer der Welt werden". In seinem Kopf hatte er sich bereits alles zurechtgelegt. Und seither gab es nicht einen Tag, an dem er an seinem Ziel gezweifelt hätte.



Ich möchte, dass du weißt, dass alle meine Kinder selber entschieden haben, ob und wenn ja welche Sportart er oder sie machen wollen. Ich habe sieben Kinder, und ich bin auf alle stolz, egal, ob sie im Sport erfolgreich sind. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Henrik oder Filip sich für das Skilaufen oder den Fußball entschieden hätten. Und ich habe auch von Jakob nie verlangt, dass er andere Sportarten ausprobiert, um ein "Allroundathlet" zu werden.



Es ist traurig, dass viele Kinder diese Entscheidung nie selber treffen können. Sie werden von ihren Eltern in eine bestimmte Richtung gepusht, sobald sie alt genug sind, einen Ball in die Hand zu nehmen oder geradeaus zu laufen.



Da du deine Eltern nicht erwähnt hast, gehe ich davon aus, dass sie dich in jedem Fall unterstützen werden, egal, wie du dich entscheidest. Aber es hört sich so an, als ob du die Worte deines Basketball-Coach sehr ernst genommen hast. Bei einem Spiel oder im Training ist das auch richtig. Aber wenn es um lebensverändernde Entscheidungen geht, solltest du dich immer fragen: "Tu ich das hier, weil ich das will, oder weil mein Coach meint, dass ich das machen sollte?"