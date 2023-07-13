Die neue ReactX-Technologie von Nike optimiert die Energierückgabe und verringert den CO2-Fußabdruck
Produktneuheiten
Das neue Schaumstoffmaterial wurde fünf Jahren lang genau getestet und weiterentwickelt.
Ursprünglicher Inhalt erschienen am: 13. Juli 2023
Wissenswertes:
- Die neue ReactX-Technologie von Nike, die in der React Infinity-Serie zum Einsatz kommt, verbessert die Energierückgabe beim Laufen.
- Der Schaumstoff wurde über einen Zeitraum von fünf Jahren weiterentwickelt, um gleichzeitig die sportliche Leistung zu steigern und die Umweltbelastung durch das Material zu verringern.
Nike hat heute seine neueste Entwicklungsstufe der fortschrittlichen Schaumstofftechnologie vorgestellt: ReactX. Nach einer Entwicklungs- und Testphase von fünf Jahren wurde der neue Schaumstoff in das InfinityRN 4-Modell des Sportbekleidungsunternehmens integriert. Das Material bietet jetzt eine verbesserte Energierückgabe im Vergleich zum Nike React-Schaumstoff, der Vorgängertechnologie.
Der Schaumstoff ermöglicht nicht nur eine optimale Laufleistung, sondern trägt auch dazu bei, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, den Nike insgesamt hinterlässt. In der Pressemitteilung zur Ankündigung heißt es: "ReactX ist so konzipiert, dass der CO2-Fußabdruck von einem Paar Mittelsohlen aufgrund der geringeren Energie im Herstellungsprozess um mindestens 43 Prozent reduziert und die Energierückgabe um 13 Prozent erhöht wird."
Um dieses Ziel zu erreichen, hat Nike fünf Jahre lang verschiedene Entwicklungswege getestet. Während dieser Prüfläufe wurden verschiedene Herstellungsmethoden bewertet, bei denen in Bezug auf das Design stets die Athlet:innen im Mittelpunkt standen. Dabei wurde auch untersucht, wie der CO2-Fußabdruck im Herstellungsprozess verringert werden kann.
Hier kommt das Spritzgussverfahren ins Spiel, das laut Nike im Vergleich zu früheren Herstellungsmethoden leichter durchführbar ist und dazu beiträgt, den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Bislang entstand beim Einsatz dieser Herstellungsmethode jedoch ein Schaumstoff, der eine geringere Energierückgabe bot, was die sportliche Leistung beeinträchtigte. Im Gegensatz dazu ist die bisherige Methode des Formpressens dafür bekannt, dass sie reaktionsfähige Schaumstoffe mit höherer Energierückgabe erzeugt, jedoch wiederum mit einem größeren CO2-Fußabdruck verbunden ist.
Um dieses Problem zu lösen, wurde ReactX entwickelt – das Ergebnis intensiver Forschung, Entwicklung und Tests. Es bildet ein Gleichgewicht zwischen den Leistungsanforderungen beim Laufen und den Umweltauswirkungen der Schaumstoffproduktion im Spritzgussverfahren. Dank der neuen Technologie und dem verbesserten Verfahren bietet das Material eine hohe Energierückgabe und einen geringeren ökologischen Fußabdruck.
Neben dem ReactX-Schaumstoff verfügt der Nike InfinityRN 4s auch über ein atmungsaktives Obermaterial aus Nike Flyknit und einen weichen, stützenden Schuhkragen. Das bietet zusätzliche Flexibilität und Halt für den Fuß und bei der Herstellung fällt durchschnittlich 60 Prozent weniger Abfall an als bei herkömmlichen Obermaterialien, heißt es in der Pressemitteilung.
Der Nike Infinity RN 4 ist ab dem 13. Juli auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.