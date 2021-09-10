Über den Wolken: Rooftop-Courts in Hongkong

Als Melody Siu zur Schule ging, stand sie vor einer Entscheidung: Sie liebte die Wissenschaft ebenso sehr wie die Kunst. Letztendlich entschied sie sich für beides. "Wenn man sich eine Zukunft vorstellt, in der diese beiden Bereiche [kombiniert] werden, ist es eigentlich logisch, dass so etwas wie Architektur dabei rauskommt", sagt sie über ihren späteren Werdegang.



Heute arbeitet Melody als leitende Architekturdesignerin im One Bite Design Studio in Hongkong und lässt täglich Kunst und Wissenschaft miteinander verschmelzen. Es landen die unterschiedlichsten Projekte für die Gestaltung öffentlicher Räume auf ihrem Schreibtisch – von gemütlichen Teestuben über belebte Hotellobbys bis hin zu Basketballcourts auf den Dächern der zahlreichen Sozialwohnungen der Region.



Jeder Auftrag bringt neue Herausforderungen mit sich. Als Melody und ihr Team zum ersten Mal einen Basketballcourt neu gestalteten, mussten sie nach dem "Learning by Doing"-Prinzip vorgehen. Jetzt, nachdem sie die vier Projekte abgeschlossen haben, haben sich für sie ein paar praktische Faustregeln herauskristallisiert. Hier findest du einen kurzen Überblick darüber:



Nachhaltig gestalten. Was öffentliche Räume anbelangt, ist Ästhetik ohne Langlebigkeit nicht viel wert. "Man muss die richtige Grundfarbe für den Court wählen, damit er sich nicht so leicht beschädigen lässt", so Melody.





Was öffentliche Räume anbelangt, ist Ästhetik ohne Langlebigkeit nicht viel wert. "Man muss die richtige Grundfarbe für den Court wählen, damit er sich nicht so leicht beschädigen lässt", so Melody. Begrenzten Raum effizient nutzen. Basketball ist in Hongkong so beliebt, dass die Spieler:innen oft bis zu einer Stunde warten müssen, bis sie an einem Spiel teilnehmen können. Je mehr Courts in einer Anlage untergebracht werden können, desto mehr Menschen können spielen.





Basketball ist in Hongkong so beliebt, dass die Spieler:innen oft bis zu einer Stunde warten müssen, bis sie an einem Spiel teilnehmen können. Je mehr Courts in einer Anlage untergebracht werden können, desto mehr Menschen können spielen. Mit Communitys zusammenarbeiten. Damit die Courts richtig genutzt werden können, müssen sie nach bestimmten Vorgaben gestaltet werden. Da Melody und ihr Team zu Beginn der Projekte keine Basketballexperten waren, suchten sie sich Kooperationspartner, die sich mit Basketball auskannten.





Damit die Courts richtig genutzt werden können, müssen sie nach bestimmten Vorgaben gestaltet werden. Da Melody und ihr Team zu Beginn der Projekte keine Basketballexperten waren, suchten sie sich Kooperationspartner, die sich mit Basketball auskannten. Mit dem arbeiten, was man hat. Eine bestehende Struktur umzugestalten ist eine ganz andere Herausforderung als bei null anzufangen. Kreative Problemlösungen und die Beachtung von Vorgaben sind das A und O.



Sieh dir das Video oben an und erfahre, wie Designer:innen, Athlet:innen und Basketballfans zusammenarbeiten, um öffentliche Courts in ganz Hongkong neu zu beleben. Unten findest du einen Überblick über ihre vor kurzem neu gestalteten Basketballcourts, die sich perfekt zum Körbe werfen eignen.