Über den Wolken: Rooftop-Courts in Hongkong
Innovation
Eine Fallstudie darüber, wie innovatives Design Generationen verbindet, Communitys stärkt und dazu beitragen kann, Sport integrativer zu gestalten.
"Alles ist möglich" ist eine Serie über die bahnbrechendsten Innovationen aus Sport, Wellness und Performance.
Als Melody Siu zur Schule ging, stand sie vor einer Entscheidung: Sie liebte die Wissenschaft ebenso sehr wie die Kunst. Letztendlich entschied sie sich für beides. "Wenn man sich eine Zukunft vorstellt, in der diese beiden Bereiche [kombiniert] werden, ist es eigentlich logisch, dass so etwas wie Architektur dabei rauskommt", sagt sie über ihren späteren Werdegang.
Heute arbeitet Melody als leitende Architekturdesignerin im One Bite Design Studio in Hongkong und lässt täglich Kunst und Wissenschaft miteinander verschmelzen. Es landen die unterschiedlichsten Projekte für die Gestaltung öffentlicher Räume auf ihrem Schreibtisch – von gemütlichen Teestuben über belebte Hotellobbys bis hin zu Basketballcourts auf den Dächern der zahlreichen Sozialwohnungen der Region.
Jeder Auftrag bringt neue Herausforderungen mit sich. Als Melody und ihr Team zum ersten Mal einen Basketballcourt neu gestalteten, mussten sie nach dem "Learning by Doing"-Prinzip vorgehen. Jetzt, nachdem sie die vier Projekte abgeschlossen haben, haben sich für sie ein paar praktische Faustregeln herauskristallisiert. Hier findest du einen kurzen Überblick darüber:
- Nachhaltig gestalten. Was öffentliche Räume anbelangt, ist Ästhetik ohne Langlebigkeit nicht viel wert. "Man muss die richtige Grundfarbe für den Court wählen, damit er sich nicht so leicht beschädigen lässt", so Melody.
- Begrenzten Raum effizient nutzen. Basketball ist in Hongkong so beliebt, dass die Spieler:innen oft bis zu einer Stunde warten müssen, bis sie an einem Spiel teilnehmen können. Je mehr Courts in einer Anlage untergebracht werden können, desto mehr Menschen können spielen.
- Mit Communitys zusammenarbeiten. Damit die Courts richtig genutzt werden können, müssen sie nach bestimmten Vorgaben gestaltet werden. Da Melody und ihr Team zu Beginn der Projekte keine Basketballexperten waren, suchten sie sich Kooperationspartner, die sich mit Basketball auskannten.
- Mit dem arbeiten, was man hat. Eine bestehende Struktur umzugestalten ist eine ganz andere Herausforderung als bei null anzufangen. Kreative Problemlösungen und die Beachtung von Vorgaben sind das A und O.
Sieh dir das Video oben an und erfahre, wie Designer:innen, Athlet:innen und Basketballfans zusammenarbeiten, um öffentliche Courts in ganz Hongkong neu zu beleben. Unten findest du einen Überblick über ihre vor kurzem neu gestalteten Basketballcourts, die sich perfekt zum Körbe werfen eignen.
Kai Yip Court – Starke Zusammenarbeit
Nicht nur auf dem Court sind Teams erfolgreich. Dieses erste Renovierungsprojekt brachte Melody und ihre One Bite-Crew mit Designerkolleg:innen von SLAB zusammen – einer Community für Basketballfans in Hongkong. Gemeinsam haben sie die Aufgaben effizient verteilt und mit Bravour gemeistert: SLAB gab mit Grafiken und Farben, die von der nächtlichen Skyline der Stadt inspiriert wurden, den visuellen Ton an und übernahm die Gestaltung des Hauptcourts, während One Bite diese visuellen Elemente auf einen Spielbereich im Freien übertrug und die Organisation von Reparaturen an Strukturen wie einer Überdachung leitete, die es den Athlet:innen ermöglicht, auch während der regionalen Regenzeit zu spielen. Das Ergebnis ist ein funktionales Kunstwerk, das mehr ist als die Summe seiner einzelnen Bestandteile.
Tsing Yi Court – Lokaler Stolz
"In Hongkong sind die [Courts] in der Regel rot und grün, was sehr typisch und eintönig ist", so Melody über die Standardfarben, die für die meisten öffentlichen Spielbereiche verwendet werden. Das macht das farbenfrohe Technicolor-Design des Tsing Yi umso eindrucksvoller. Obwohl es sich um eine relativ unkomplizierte, rein ästhetische Neugestaltung handelt, erzielt sie durch ihre hyperlokale Designsprache dennoch eine große Wirkung: Die Form spiegelt die Topografie der Insel Tsing Yi wider und die Farbgebung wurde von einem berühmten lokalen Fisch inspiriert. "Ich hoffe, dass die Bewohner:innen das Design annehmen, sich damit identifizieren und stolz darauf sein können", so Melody, während sie sich daran erinnert, dass es von den Fenstern der Wohnungen in der ganzen Gegend aus sichtbar ist.
Siu Hei Court – Kontakte knüpfen
Als das One Bite-Team den Court zum ersten Mal begutachtete, stellte es fest, dass die zweigeschossige Anlage nicht nur baufällig, sondern auch unzusammenhängend war. Der obere und der untere Bereich waren voneinander getrennt. Der erste Schritt war eine zweckmäßige Umgestaltung mit einer offeneren, tribünenartigen Sitzlandschaft, in der sich Besucher des Courts frei bewegen können. Danach konzentrierte sich das Team darauf, die einzelnen Bereiche so zu gestalten, damit sie von mehreren Generationen genutzt werden können. Da sich der Court auf einem Gebäude mit Sozialwohnungen befindet, in dem Menschen verschiedener Altersgruppen und mit unterschiedlichen Interessen leben, hat das Designteam einen Fußweg, Reifen zum Klettern, Basketballcourts und sogar einen Freispielbereich zur Förderung der kreativen Bewegung von Kindern eingerichtet und so den vorhandenen Platz optimal genutzt. Um sicherzustellen, dass die Spielfeldmarkierungen richtig angebracht wurden und für den regulären Spielbetrieb geeignet sind, setzten sich Melody und ihr Team mit einer lokalen Liga, der Hong Kong Playground Association, in Verbindung und ließen sich vor Ort beraten.
Ming Tak Court – Mädchen zum Spiel bewegen
Auf Hongkongs belebten Basketballplätzen Zeit zum Spielen zu ergattern ist für jeden schwer – besonders aber für nicht männliche Spieler, die nicht immer willkommen sind oder ernst genommen werden. In Zusammenarbeit mit Partnern aus der Community wollte das One Bite-Team einen integrativen Ort schaffen, an dem alle Athlet:innen Körbe werfen und sich wohlfühlen können. "Hier haben Mädchen Vorrang", so Melody über die kreative Strategie, die sich ihr Team für den Ming Tak Court ausgedacht hat. "Wir hoffen, dass sich auf diesem Court alle Athlet:innen – besonders aber Mädchen – sicher fühlen und unbesorgt Sport treiben können." Diese Werte spiegeln sich in der Neugestaltung wider. Zum Beispiel in dem Farbverlauf, der ein nicht-binäres Spektrum an geschlechtlichen Identitäten repräsentiert, und in einer markanten "W"-Grafik in der Mitte eines der beiden Courts, die verdeutlicht, dass Frauen hier das Sagen haben.
Bereit zum Spielen? Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels waren die öffentlichen Courts wegen der Pandemie zeitweise geschlossen. Daher zeigen wir dir aus der Vogelperspektive, wo sich die vier Courts in Hongkong befinden. Wenn es wieder sicher ist, kannst du ihnen dann einen Besuch abstatten.
Update! Nike hat sich kürzlich mit lokalen Organisationen zusammengetan, um einen weiteren Community-Court in Hongkong zu renovieren. Dieser eignet sich nicht nur hervorragend zum Körbe werfen, sondern wurde auch noch umweltfreundlich gestaltet. Es kamen im Rahmen des Nike Grind Recycling-Programms 20.000 Paar gebrauchte Sneaker zum Einsatz. Auf Nike News erfährst du mehr über den Shek Lei Grind Court.
Film: Azsa West
Text: Brinkley Fox
Fotos: Victor Cheng