Neue Nike Produkte für Schwangere und Mütter: Ein mit tragbaren Milchpumpen kompatibler Sport-BH und EasyOn-Schuhe für die Zeit während und nach der Schwangerschaft
Produktneuheiten
Die Nike (M) Kollektion wurde um zwei neue Sportbekleidungsprodukte für Schwangere und Mütter erweitert.
Wissenswertes:
- Die Nike Teams haben zwei neue essenzielle Workout-Styles entwickelt, die dich durch die Schwangerschaft und die ersten Wochen nach der Geburt begleiten: einen vielseitigen, tragbaren Sport-BH, der mit tragbaren Milchpumpen kompatibel ist und Schuhe, die sich leichter anziehen lassen.
- Die Nike (M) Kollektion erhält mit einem neuen Workout-Kleid und überarbeiteten Workout-T-Shirts, -Tanktops, -Shorts und -Leggings für Schwangere Zuwachs.
- In der Nike Training Club App gibt es im (M)ove Like a Mother-Trainingsplan neue, von Expert:innen geführte Workouts für die Zeit nach der Geburt.
Während der Schwangerschaft und der ersten Zeit nach der Geburt ändert sich praktisch alles. Ganz gleich, in welcher Lebensphase du bist: Bei Nike erhältst du hochwertige, vielseitige Workout-Bekleidung, die speziell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. In Zusammenarbeit mit jungen Müttern und Menschen, die gerade ein Kind zur Welt gebracht haben, haben die Nike Teams einen stylishen Sport-BH entwickelt, der das Abpumpen von Milch erleichtert. Und die EasyOn-Schuhe für die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt lassen sich ganz leicht an- und ausziehen.
"Wir glauben, dass Innovationen für die Mutterschaft genauso wichtig sind wie jede andere Nike Innovation", sagt Kelly O'Connor, Director of Lifestyle Footwear Product bei Nike.
Fanny Ho, Nike Senior Managerin für Design Innovation, sagt: "So viele Mütter und engagierte Partner:innen haben leidenschaftlich an der Entwicklung mitgewirkt. Wir wussten, dass Mütter davon begeistert sein würden."
Der Nike (M) Swoosh Sport-BH wurde entwickelt, um frischgebackenen Eltern die notwendige Flexibilität zu bieten, die sie bisher vermisst haben. Er kann selbst beim Abpumpen und Stillen getragen werden – sogar während eines Workouts.
Eigenschaften des Swoosh Sport-BHs:
- Kompatibel mit tragbaren Milchpumpen
- Leichtes Öffnen mit einer Hand zum Stillen
- Verstellbares Brustband und anpassbare Körbchen, die sich an den sich verändernden Körper anpassen
- Feuchtigkeitsregulierendes Material hilft, Flecken im Brustbereich zu verhindern (Nike Leak Protection: Stillzeit)
- Gepolsterte Schaumstoffträger für die Entlastung von Druckpunkten
- Mesh-Lagen für angenehme Atmungsaktivität
Die meisten Sport-BHs zum Stillen sind "entweder zu elastisch und bieten keinen Halt, oder sie sind zu fest und passen sich den Schwankungen der Brustgröße oder tragbaren Milchpumpen nicht an", sagt Ho. "Wir haben im Rahmen des Projekts mit unzähligen Frauen gesprochen, die das Gefühl hatten, ständig Kompromisse zwischen Tragekomfort und Halt eingehen zu müssen. Wir wollten ein Produkt entwickeln, das ihnen beides bieten kann."
"Als vielbeschäftigte Mutter, die gerne trainiert, ist es so wichtig, etwas zu haben, das man einfach anziehen kann und in dem man trainieren, aber auch abpumpen und stillen kann, wann immer es nötig ist", sagt Nike Well Collective Trainerin und Spezialistin für pränatale Fitness Betina Gozo über den Swoosh-Sport-BH.
Der Nike Reina EasyOn-Schuh eignet sich sowohl für den Alltag als auch für Sport und Aktivitäten mit geringer Belastung während und nach der Schwangerschaft.
Der erste Schuh von Nike für Schwangere und Mütter bietet folgende Vorteile:
- Freihändig anziehbar
- Stützender Tragekomfort für müde Füße
- Breitere Passform und Waffel-Traktion für Stabilität
- Verstellbare Einlegesohle (Nike My-Fit-Einlegesohle) für geschwollene Füße
"Wir wollten, dass dieser Schuh den unterschiedlichen und neuen Bedürfnissen von werdenden und frischgebackenen Müttern gerecht wird: einfaches Anziehen, Verstellbarkeit sowie zusätzliche Stabilität und Tragekomfort", sagt O'Connor. "Als Mutter von zwei Kindern wünschte ich mir, ich hätte den Nike Reina bereits während meiner Schwangerschaft gehabt."
Nike erweitert seine Nike (M) Kollektion außerdem um ein brandneues Workout-Kleid sowie um neu aufgelegte Workout-T-Shirts, -Tanktops, -Shorts und -Leggings für Schwangere und Mütter. Außerdem gibt es in der Nike Training Club App im (M)ove Like a Mother-Trainingsplan neue, von Expert:innen geführte Workouts für die Zeit nach der Geburt.
Der Nike (M) Swoosh Sport-BH und die Nike (M) Kollektion sind auf nike.com und in ausgewählten Retail Stores erhältlich. Der Nike Reina EasyOn ist ab Mai 2024 auf nike.com und in ausgewählten Retail Stores erhältlich.
Text: Sarah duRivage-Jacobs