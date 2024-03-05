Nike releast Air Zoom Mercurial mit revolutionärer Technologie

Ein guter Fußballschuh bietet die nötige Traktion und zuverlässigen Halt auf dem Spielfeld. Der Nike Air Zoom Mercurial erfüllt diese Anforderungen und noch vieles mehr.

Er verfügt über eine spezielle Technologie, die auch bei hohen Geschwindigkeiten für zusätzlichen Halt und Flexibilität sorgt. Direkt in der Platte sitzt ein reaktionsfreudiges Zoom Air-Element, das sich über drei Viertel der Gesamtlänge erstreckt und ein besonders bodennahes Tragegefühl ermöglicht. Dieses Druckluftsystem wurde entwickelt, um Stöße zu absorbieren und schnelle Bewegungen zu unterstützen. Das Ergebnis ist eine dynamische Energierückgabe, die dir jede Menge Vortrieb gibt.

Der Airbag hat spezielle Kerben, die den Schuh flexibel machen und sich den natürlichen Bewegungen des Fußes anpassen.

"Als Mercurial Athlet denke ich immer an Schnelligkeit. Ich will schneller sein als mein Gegner", sagt der französische Nationalspieler Kylian Mbappé, der den Nike Air Zoom Mercurial trägt. "Was mich am meisten begeistert, ist, dass diese Technologie einfach revolutionär ist. Air ist das, was den Mercurial Athlet:innen zum Erfolg verhilft."

Als Obermaterial wurde die nächste Generation von Vaporposite verwendet: Vaporposite+. Es besteht aus einem griffigem Chevron-Mesh in einem speziellen Design für bessere Ballkontrolle. Und damit dich nichts aufhält, sorgen die anpassungsfähigen Garne für ein besonders leichtes Tragegefühl.

Bei Tests im Nike Sports Research Lab wurde ein Mapping des Fußes erstellt, das zeigt, in welchen Bereichen der Fuß besonders viel Unterstützung braucht. Anhand dieser Daten wurde ein Speed Cage mit spezifischen Zonen entwickelt. "Das Obermaterial sorgt für eine eng anliegende, stützende Passform und ein sicheres Tragegefühl – selbst bei Sprints und schnellen Richtungswechseln", sagt Collin Eder, Senior Director of Global Football Footwear bei Nike.

Der Air Zoom Mercurial hat außerdem ein Futter aus Flyknit. Dabei handelt es sich um ein Material, das sich wie eine Socke an die Füße schmiegt und sie angenehm kühl und trocken hält. Der hohe Kragen sorgt für zusätzlichen Halt und Flexibilität im Knöchelbereich.

Wie alle Nike Mercurial Schuhe verfügt der Air Zoom Mercurial über eine Nike Aerotrack-Platte in der Sohle mit speziellen Kerben für optimale Traktion. Der Air Zoom Mercurial präsentiert sich mit einem neuen Feature auf der Unterseite – einem Tri-Star-Stollenprofil. Dieses Profil wurde entwickelt, um Fußballspieler:innen dabei zu unterstützen, sich leicht von Seite zu Seite und vorwärts zu bewegen, damit sie effizient Tempo aufnehmen und problemlos die Richtung wechseln können.

Der Nike Air Zoom Mercurial überzeugt durch ein markantes Design mit einem rot gemusterten Air-Logo auf der Außenseite und einer Metallic-Sohle in Rot-, Lila- und Orangetönen, die alle Blicke auf sich zieht, wenn du an der Konkurrenz vorbeistürmst.

Im Rahmen der Nike Impact-Ziele für 2025, die unter anderem vorsehen, zehnmal mehr gebrauchte oder fehlerhafte Produkte zu spenden, wiederaufzubereiten oder zu recyceln, wurde ein Großteil der Mercurial Linie aus mindestens 20 % recyceltem Material (Gewichtsanteil) gefertigt.

Es gibt den Air Zoom Mercurial in verschiedenen Colorways. Er ist auf Nike.com und in Nike Stores in Größen für Erwachsene und Jugendliche erhältlich. Sichere dir hier dein Paar des revolutionären Fußballschuhs.