Outdoor-Sportler:innen, die sich schon auf den Winter 2026 auf den Trails vorbereiten, haben ein neues Must-have auf ihrer Packliste: die Nike ACG Lava Loft Jacke. Mit einem Gewicht von nur 10 Unzen wurde die Jacke mit 700-Fill-Füllung mit Wärme, Atmungsaktivität und Schutz vor den Elementen im Sinn entwickelt – alles, was Sportler:innen brauchen, um sich an eine Vielzahl von Bedingungen auf den Trails anzupassen.

Die Anpassungsfähigkeit der Lava Loft Jacke in extremen Klimazonen ist auf eine datengesteuerte Kombination aus Nike Isolierung, Belüftung und anderen Technologien zurückzuführen. Die Lava Loft Jacke wurde auf der China International Import Expo 2025 in Shanghai vorgestellt und ist ein wahres Beispiel dafür, wie Nike Running Innovation auf den abenteuerlichen Geist von ACG trifft.