Neue Gewohnheiten mit der Tiny-Habits-Methode entwickeln

Wenn du deine täglichen Gewohnheiten ins Positive wandeln möchtest, dann hilft dir folgendes System dabei. Ich habe es so entwickelt, dass es zu langfristigen und gesunden Veränderungen verhilft. Es heißt "Tiny Habits" – kleine Gewohnheiten.

Die Idee kam daher, da ich selbst einfach gesünder leben und mir dafür neue Gewohnheiten aneignen wollte. Ich bin Verhaltenswissenschaftler an der Stanford University und meine zehnjährige Forschung über technische Produkte hat mich eine Sache gelehrt: Einfachheit ändert das Verhalten.

Monatelang habe ich untersucht, wie ich neue Bewegungs-, Ernährungs- und Regenerationsgewohnheiten in meinen Alltag integrieren und dauerhaft beibehalten kann. In dieser Zeit veränderte sich mein Leben beinahe von selbst – aber ich wollte wissen, ob meine Methode auch bei Anderen funktioniert.