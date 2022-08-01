Bereit für die Schule: Mindsets von Kindern stärken

Warst du schon einmal so nervös, dass du das Gefühl hattest, die Leute können das Herzklopfen in deiner Brust hören? Haben es dir klamme Hände und wackelige Knie erschwert, deine Ziele zu erreichen?

All das ist Teil des Leistungsdrucks, mit dem viele Kinder zu kämpfen haben.

Egal, ob es ein Sprint über 100 Meter ist, das Tanzen in der Talentshow der Schule oder ein Vortrag vor der gesamten Klasse – etwas gut machen zu wollen, treibt an, ist aber häufig auch mit viel Druck verbunden. Die Angst, etwas nicht so gut zu machen, kann überwältigend sein und Kindern schlussendlich im Weg stehen.

Es hilft, mit ihnen über ihre Gefühle zu sprechen und sie wissen zu lassen, dass Nervosität normal ist. Sie entsteht, weil uns das, was wir tun, wichtig ist. Eindämmen können wir sie mit einer einfachen Technik.

Wenn wir angespannt sind, verändert sich unsere Atmung. Unsere Atemzüge werden kürzer und gepresster. Dadurch wird eine Kampf-oder-Flucht-Reaktion ausgelöst, mitunter erstarren wir auch.

Erkläre deinem Kind, dass es sich auf das Ausatmen konzentrieren soll, um diese Reaktion zu überwinden: Langes, langsames und kontrolliertes Ausatmen beruhigt, da hierdurch das für Ruhe und Erholung zuständige parasympathische Nervensystem stimuliert wird. Kinder können sich dabei einen goldenen Faden vorstellen, der sich mit dem Nachlassen der Anspannung immer weiter gen Horizont entfernt.