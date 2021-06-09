Die mexikanische Rugbyspielerin María Pruijn überrascht die Experten

Wir haben in der Vergangenheit bereits auf anderen Spielfeldern trainiert, doch das ist jetzt unser Trainingsplatz. Er ist nicht ganz ideal, weil er eigentlich nicht für Rugby konzipiert ist. Wir haben hier kein Gras und es gibt keine Schließfächer für Taschen oder Ausrüstung. Aber er ist der günstigste, den wir gefunden haben, und wir können hier jeden Tag trainieren, wenn wir wollen. Außerdem befindet er sich in einem sicheren Viertel und die Verkehrsanbindung ist gut. Da wir nur Mädchen sind, ist es wichtig, dass wir uns sicher fühlen, wenn wir den Platz verlassen. Hier müssen wir nicht viel im Dunkeln herumlaufen, um zur U-Bahn zu gelangen. Was den Regen heute betrifft … nun ja, wir sehen das positiv. Wir trainieren unter so suboptimalen Bedingungen, dass wir, wenn wir dann bei einem Match auf einem grasbewachsenen Spielfeld spielen und das Wetter auch noch gut ist, immer sagen: "Das sollte heute ein Kinderspiel werden!"