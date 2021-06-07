Mein eigenes Spielfeld: Willkommen in der Welt des Sporttauchens für Frauen

Was die heutige Exkursion betrifft, hat das Boot gerade den Tauchplatz, der sich ein paar Kilometer von der Küste entfernt befindet, erreicht und den Anker geworfen. Die Gäste sitzen am Bootsrand und bereiten sich auf ihren Tauchgang vor. Während sie ihre Neoprenanzüge anziehen und ihre Tauchermasken aufsetzen, die Augen, Nase und Oberlippe bedecken, macht sich ein Gefühl der Nervosität, gemischt mit Vorfreude, breit. Die Maske ist mit einem Atemregler-Mundstück verbunden, das die Taucher:innen zwischen die Zähne klemmen. Das zwingt sie, durch den Mund zu atmen. Anschließend wird der Atemregler an die Sauerstoffflasche angeschlossen. Bei vielen Taucher:innen verursacht besonders das Atmen Angst. Um das zu verhindern, erklärt Mariam ausführlich die Atemtechniken und beantwortet alle aufkommenden Fragen.



"Sobald man im Wasser ist, fühlt man sich schwerelos. Das ist wirklich meditativ", erklärt Mariam. "Nichts unterscheidet uns mehr von den Fischen." Während sie die Tiefen des Persischen Golfs erforschen, finden sie Korallenriffe, die voll von bunten Fischen und Pflanzen sind. "Wenn man das sieht, erkennt man die Fragilität der Meere und Ozeane und lernt, sie wieder mehr wertzuschätzen", so Mariam. Wir sollten nicht zulassen, dass der Klimawandel zukünftige Generationen davon abhält, die Freude am Tauchen zu spüren."