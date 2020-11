Nutze deine mentale Stärke für mehr Performance

Was hinter mentaler Erschöpfung steckt

Genauso wie du nach einem 10-km-Lauf oder einem intensiven HIIT-Workout körperliche Müdigkeit verspürst, bist du wahrscheinlich auch nach einem langen Arbeitstag oder nach einer besonders schwierigen Aufgabe, die nur wenige Minuten dauert, geistig erschöpft, erklärt Kristy Martin, Assistenzprofessorin am University of Canberra Research Institute for Sports and Exercise in Australien. "Normalerweise würdest du Aufgaben, die geistige Erschöpfung verursachen, vermeiden, weil sie entweder extrem anspruchsvoll oder extrem langweilig sind", so Martin.



Weitere Studien haben gezeigt, dass sich mentale Erschöpfung auch negativ darauf auswirkt, wie lange du ein bestimmtes Leistungsniveau beim Spinning aufrechterhalten kannst, wie lange du bei isometrischen Übungen (wie z. B. Planks) durchhältst oder wie lange du ein bestimmtes Tempo beim 1.500-Meter-Schwimmen halten kannst. Dir ist aufgefallen, dass hier nur Ausdauersportarten erwähnt werden? Das liegt daran, dass Ausdauersport – "also Aktivitäten, bei denen du über längere Zeit dein Tempo halten musst" – laut Martin bewusste geistige Anstrengung und Willenskraft erfordert. "Und da geistige Erschöpfung die empfundene Anstrengung erhöht, wird die Entscheidung, weiterzumachen, umso schwerer, je länger du trainierst", so Martin. Während eines 20-Sekunden-Intervalls hingegen hast du gar nicht die Zeit zum Nachdenken und verlierst logischerweise auch nicht so schnell die Motivation.